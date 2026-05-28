Fortalece Sectur conectividad aérea con nueva ruta

En Casa Chiapas, el titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur Chiapas), Segundo Guillén Gordillo, encabezó la presentación de la nueva ruta aérea de Mexicana que conectará a Tuxtla Gutiérrez con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la cual iniciará operaciones el próximo 6 de julio.

Durante su intervención, destacó que esta nueva conexión representa una oportunidad importante para impulsar la llegada de más visitantes al estado, así como atraer inversión y generar desarrollo para Chiapas. Señaló que una mayor conectividad permite fortalecer el turismo, economía y oportunidades para las familias chiapanecas.

Chiapas, un destino importante

Asimismo, subrayó que, desde la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se trabaja bajo distintos ejes estratégicos para posicionar a Chiapas como el destino más importante de México en turismo de naturaleza. Resaltó que uno de los principales activos del estado es su biodiversidad, lo que permite competir con destinos internacionales reconocidos por su riqueza natural, como Costa Rica, Colombia y Chile.

Por su parte, David Antonio Hernández Carranza, jefe de Comunicación Social de Mexicana, informó que la nueva ruta iniciará operaciones el próximo 6 de julio, con vuelos entre Tuxtla Gutiérrez y el AIFA los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Kenia Arroyo Muñiz, titular de la Representación del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México; Víctor Bermúdez Hernández, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Estado de Chiapas; y Francisco Javier Domínguez Andrade, subsecretario de Promoción Turística de la Sectur.