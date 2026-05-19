Fortalecen acciones a favor de mujeres e infantes

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas fue sede de la Primera Sesión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, con la participación de autoridades en sus tres órdenes de gobierno.

El encuentro realizado la tarde de este lunes, “fue un espacio orientado a fortalecer las políticas públicas y la coordinación institucional en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad”, dieron a conocer.

A la reunión asistió la titular nacional de Sippina, Lorena Villavicencio; la secretaria general de Gobierno, Dulce María Rodríguez Obando; Enrique Jiménez de la Mora, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Chiapas, así como de Elibenia Pineda Aguilar, fundadora de esta organización.

Reforzar coordinación

Lorena Villavicencio destacó la importancia de “fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad civil para garantizar los derechos de la infancia y de las mujeres, subrayando que la construcción de una cultura de paz requiere erradicar la violencia desde el entorno familiar y consolidar políticas permanentes enfocadas en la protección integral de niñas, niños y adolescentes”.