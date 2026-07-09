Fortalecen acciones contra el paludismo

En lo que va del año, en Chiapas se han confirmado 31 casos de paludismo, ante lo cual se han intensificado las acciones para detectar la presencia del mosco en colonias de Tapachula, en donde se reporta el mayor número de enfermos, entre ellos personas en contexto de movilidad.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, entre los enfermos se identificaron seis importados (entre migrantes); entre estos, dos de la especie Plasmodium vivax y dos de Plasmodium falciparum.

Por ese motivo, la Jurisdicción Sanitaria VII, mediante el programa de Vectores, inició la toma de muestras entomológicas del mosco Anopheles, en la colonia La Joya, al oriente de Tapachula, con la finalidad de “conocer su presencia y distribución”.

Vigilancia epidemiológica

Además, se han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y la implementación de medidas para la protección de la salud de la población, entre ellas mantener patios y espacios limpios, la eliminación de recipientes que acumulen agua y saneamiento, así como de fumigaciones en zonas específicas, en donde se ha detectado la presencia del insecto.

El paludismo, también conocido como malaria, es causado por parásitos del género Plasmodium, que el mosquito transmite al picar a la persona, y los síntomas incluyen fiebre alta, escalofríos, sudoración intensa, dolor de cabeza y muscular, náuseas y vómito, así como cansancio.

De acuerdo con especialistas, se trata de una enfermedad que puede llegar a ser mortal, en caso de no brindarse la atención adecuada, por lo que se tienen que fortalecer las acciones permanentes de vigilancia y control del mosco transmisor.