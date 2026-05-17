Fortalecen acciones por violencia política

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas trabajará de manera coordinada con el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TeeCh) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para fortalecer los procedimientos y mecanismos de atención y combate a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una problemática que persiste en diversas regiones de la entidad, con especial incidencia en comunidades indígenas.

Así lo informó en entrevista la encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE en Chiapas, Flor Denisse Pérez Chávez, quien señaló que actualmente mantienen pláticas con el TeeCh para concretar una colaboración interinstitucional en la que también participará el IEPC.

Convenio de colaboración

“Estamos en pláticas con el tribunal para firmar un convenio de colaboración. Mediante nuestros esfuerzos —INE, IEPC y Tribunal Electoral— fortaleceremos el procedimiento y los mecanismos para que, en general, las autoridades electas y sobre todo las mujeres, sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y tengan ese acompañamiento directo”, sostuvo.

Reconoció que la violencia política de género es una problemática compleja con distintas expresiones que dependen del contexto social y territorial, ya sea en zonas urbanas o rurales. Señaló que, desde el INE, se desarrollan de manera permanente programas orientados a promover la paridad de género y la inclusión política como parte de sus principios rectores.

Objetivo

La funcionaria indicó que el objetivo de esta alianza interinstitucional es que las autoridades electas —en particular las mujeres— conozcan a plenitud sus derechos, obligaciones y los mecanismos de acompañamiento disponibles ante posibles casos de violencia política, lo que resulta fundamental en regiones donde el acceso a la justicia electoral es limitado.

Respecto a los señalamientos de activistas y mujeres dedicadas a la política sobre la normalización de este tipo de violencia, la funcionaria consideró que uno de los principales retos es generar un cambio cultural desde la infancia y fortalecer la educación en igualdad.

“Creo que es una cuestión de cultura y educación. La clave está en que, padres y madres fomenten desde casa la inclusión tanto para niños como para niñas”, comentó.

Esfuerzos conjuntos

Añadió que, aunque no se trata de una tarea sencilla debido a las diferencias sociales y culturales entre regiones, los esfuerzos conjuntos de instituciones y ciudadanía pueden contribuir a construir una vida libre de violencia para las mujeres.

Con este convenio de colaboración, las tres instituciones electorales buscan no solo sancionar la violencia política, sino prevenirla mediante capacitación, acompañamiento y difusión de derechos, sobre todo en las zonas más vulnerables del estado.