Fortalecen cultura preventiva en Semana Nacional de Salud

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2026, realizada del 23 al 30 de mayo bajo el lema “La salud nos une, es nuestro derecho”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo acciones intensivas de promoción y prevención de la salud en Unidades de Medicina Familiar (UMF), empresas afiliadas, escuelas y espacios públicos de la entidad.

Las actividades tuvieron como objetivo promover acciones integrales de prevención y promoción de la salud en los tres niveles de atención, impulsar hábitos y entornos saludables, fortalecer el autocuidado, la actividad física y la prevención de enfermedades, así como contribuir a que el legado del Mundial Social 2026 se traduzca en acciones sostenibles en materia de salud pública.

Durante esta jornada, las UMF instalaron módulos de atención, puestos de vacunación y brigadas móviles, además de realizar actividades intramuros y extramuros para acercar servicios preventivos a la población derechohabiente y no derechohabiente.

Padecimientos detectados

Como parte de las acciones desarrolladas, se realizaron detecciones oportunas y evaluaciones de riesgo relacionadas con diabetes tipo dos, hipertensión arterial y diversos tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama, próstata y colon y recto. También se efectuaron exploraciones clínicas de mama, mastografías de tamizaje, estudios de papanicolaou, mediciones de glucosa capilar y toma de presión arterial.

Asimismo, se brindó orientación sobre salud sexual y reproductiva, salud mental, adicciones, prevención de accidentes viales y en el hogar, enfermedades transmitidas por vector, zoonosis, donación de sangre, movilidad humana, así como acciones para prevenir sobrepeso y obesidad mediante la promoción de estilos de vida saludables.

En estas actividades participaron integrantes del personal de Enfermería de diversas categorías, personal de Trabajo Social y Promoción de Trabajo Social, así como nutricionistas, dietistas y promotores de nutrición, quienes reforzaron las acciones educativas y preventivas entre la población.