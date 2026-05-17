Fortalecen diálogo en municipios prioritarios

La visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para atender de manera integral a los municipios con mayores rezagos del estado se fortalece mediante la estrategia “Del olvido a la prosperidad”, una política pública orientada a generar condiciones de bienestar, desarrollo y gobernabilidad territorial en regiones históricamente desatendidas.

En este contexto, la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), encabezada por Dulce Rodríguez Ovando, mantiene un trabajo permanente de acompañamiento institucional, mediación y coordinación interinstitucional en los 12 municipios considerados prioritarios dentro de esta estrategia estatal: Aldama, Capitán Luis Ángel Vidal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila.

Acciones

La iniciativa contempla acciones en materia de salud, educación, infraestructura, caminos, servicios básicos, agua potable, desarrollo social y productividad, con el propósito de atender necesidades estructurales que durante años afectaron el desarrollo de estas regiones.

Desde la SGGyM se ha priorizado la construcción de condiciones de diálogo, estabilidad y comunicación entre autoridades estatales, municipales y actores comunitarios, reconociendo que la atención a problemáticas históricas requiere no solo inversión pública, sino también presencia institucional, escucha territorial y mecanismos de conciliación que permitan generar acuerdos y fortalecer la confianza ciudadana.

Trabajo coordinado

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, ha señalado en distintos espacios que el trabajo coordinado entre dependencias permite identificar las necesidades reales de cada municipio y avanzar en soluciones construidas desde el territorio y con participación comunitaria.

“El diálogo y la mediación son herramientas fundamentales para atender las problemáticas sociales desde sus causas, generar acuerdos y fortalecer la confianza entre las comunidades y las instituciones”, expresó al referirse a la atención integral en municipios prioritarios.

Seguimiento territorial

La dependencia estatal ha reforzado las acciones de seguimiento territorial y vinculación institucional para facilitar la coordinación entre las distintas secretarías involucradas, contribuyendo a mantener condiciones de gobernabilidad democrática y paz social en las regiones atendidas.

Asimismo, la SGGyM ha impulsado espacios de comunicación con autoridades municipales, representantes sociales y actores comunitarios, con el objetivo de acompañar la implementación de las acciones gubernamentales y contribuir a la atención oportuna de conflictos o problemáticas sociales.