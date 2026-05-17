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ChiapasTuxtla

Fortalecen diálogo en municipios prioritarios

Mayo 17 del 2026
La SGGyM ha impulsado espacios de comunicación con autoridades municipales. Cortesía
La SGGyM ha impulsado espacios de comunicación con autoridades municipales. Cortesía

La visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para atender de manera integral a los municipios con mayores rezagos del estado se fortalece mediante la estrategia “Del olvido a la prosperidad”, una política pública orientada a generar condiciones de bienestar, desarrollo y gobernabilidad territorial en regiones históricamente desatendidas.

En este contexto, la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), encabezada por Dulce Rodríguez Ovando, mantiene un trabajo permanente de acompañamiento institucional, mediación y coordinación interinstitucional en los 12 municipios considerados prioritarios dentro de esta estrategia estatal: Aldama, Capitán Luis Ángel Vidal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila.

Acciones

La iniciativa contempla acciones en materia de salud, educación, infraestructura, caminos, servicios básicos, agua potable, desarrollo social y productividad, con el propósito de atender necesidades estructurales que durante años afectaron el desarrollo de estas regiones.

Desde la SGGyM se ha priorizado la construcción de condiciones de diálogo, estabilidad y comunicación entre autoridades estatales, municipales y actores comunitarios, reconociendo que la atención a problemáticas históricas requiere no solo inversión pública, sino también presencia institucional, escucha territorial y mecanismos de conciliación que permitan generar acuerdos y fortalecer la confianza ciudadana.

Trabajo coordinado

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, ha señalado en distintos espacios que el trabajo coordinado entre dependencias permite identificar las necesidades reales de cada municipio y avanzar en soluciones construidas desde el territorio y con participación comunitaria.

“El diálogo y la mediación son herramientas fundamentales para atender las problemáticas sociales desde sus causas, generar acuerdos y fortalecer la confianza entre las comunidades y las instituciones”, expresó al referirse a la atención integral en municipios prioritarios.

Seguimiento territorial

La dependencia estatal ha reforzado las acciones de seguimiento territorial y vinculación institucional para facilitar la coordinación entre las distintas secretarías involucradas, contribuyendo a mantener condiciones de gobernabilidad democrática y paz social en las regiones atendidas.

Asimismo, la SGGyM ha impulsado espacios de comunicación con autoridades municipales, representantes sociales y actores comunitarios, con el objetivo de acompañar la implementación de las acciones gubernamentales y contribuir a la atención oportuna de conflictos o problemáticas sociales.

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