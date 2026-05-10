Fortalecen la competitividad con acciones de calidad

Como parte de la estrategia para consolidar a Chiapas como un destino competitivo, confiable y de calidad, la Secretaría de Turismo (Sectur) de Chiapas impulsó acciones enfocadas en fortalecer tanto los estándares de higiene en el sector hotelero como la formalización del transporte turístico.

En Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la entrega de Distintivos "H" a los hoteles City Express, City Express Junior y Fiesta Inn Tuxtla Fashion Mall, reconocimiento otorgado por las Secretarías de Turismo y de Salud del Gobierno de México a establecimientos que cumplen con estrictos estándares de higiene en el manejo de alimentos y bebidas, conforme a la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018.

Taller informativo

De manera complementaria, en coordinación con la delegación estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se realizó el Taller Informativo sobre Trámite de Licencia Federal para Transportes Turísticos, dirigido a tour operadoras y sociedades cooperativas, con el propósito de orientar sobre requisitos, procedimientos y normativas para la obtención y renovación de licencias federales.

Para mayores informes sobre futuros procesos de capacitación o trámites relacionados, Sectur Chiapas mantiene a disposición el correo electrónico: [email protected].

Beneficios

Estas acciones fortalecen la calidad de los servicios turísticos, brindan mayor certeza jurídica a prestadores de servicios y elevan la seguridad para visitantes, contribuyendo al posicionamiento de Chiapas como un destino preparado para responder a las exigencias del mercado actual.