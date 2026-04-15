Fortalecen la conectividad con rehabilitación vial

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la rehabilitación del camino Crucero Nuevo Edén-Agrónomos Mexicanos-Domingo Chanona, en el municipio de Villaflores, una obra que representó una inversión superior a 19 millones de pesos (mdp) y beneficiará a casi 20 mil habitantes. Destacó que la modernización de esta vía fortalecerá la conectividad y dinamizará las actividades sociales, comerciales y productivas entre la región Frailesca y otras zonas de Chiapas.

“Para mi gobierno es de gran importancia lograr la rehabilitación de los caminos, porque son vías que facilitan el tránsito y la movilidad, permiten trasladar la producción agrícola y ganadera, conectan a los pueblos y agilizan las labores educativas y de salud, entre otros beneficios. Los caminos siempre nos van a llevar a la prosperidad de las familias”, señaló.

Compromiso de la Nueva ERA

En este contexto, puntualizó que el gobierno de la Nueva ERA concluirá en 2027 la modernización y el mejoramiento integral de más de dos mil kilómetros de carreteras estatales. “Este es un compromiso y voy a cumplirle a cabalidad al pueblo de Chiapas”, afirmó. Asimismo, comentó que se trabaja de manera coordinada con el ayuntamiento para consolidar el proyecto del sistema de agua potable en la cabecera municipal.

Durante la gira de trabajo, el gobernador visitó la Escuela Preparatoria Villaflores, donde dio inicio a la construcción de una cancha de futbol siete con pasto sintético, en la que se invertirán 6.3 millones de pesos en beneficio de 638 estudiantes. En ese sentido, reiteró el compromiso de su administración de atender las necesidades del sector educativo, así como de la niñez y juventud chiapaneca.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que la reconstrucción de 11 kilómetros de tramos aislados del camino Crucero Nuevo Edén-Agrónomos Mexicanos-Domingo Chanona responde a una demanda añeja de las comunidades de Villaflores y Jiquipilas, con el propósito de facilitar la comercialización y la movilidad. Añadió que se analiza la posibilidad de rehabilitar un segundo tramo que conecte con la cabecera municipal de Villaflores.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que la cancha de futbol siete contará con enmallado perimetral, bancas para jugadores y reservas, tribunas para 150 personas, andadores y sistema de iluminación. Además, indicó que, siguiendo las instrucciones del gobernador, ya se ha puesto en marcha la construcción de 19 canchas en distintas regiones de Chiapas.

Rehabilitación del camino, atiende una demanda histórica

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, reconoció que la rehabilitación del camino atiende una demanda histórica y beneficiará a diversas localidades, incluidas comunidades indígenas. De igual forma, valoró el compromiso del Gobierno del Estado por fortalecer la seguridad y promover acciones en favor del campo y el deporte en la región.

En representación de la población beneficiada, Uzias Ochoa Sánchez destacó el enfoque humanista de esta administración para atender las necesidades del pueblo, como la rehabilitación de este tramo carretero, el cual forma parte de una de las vialidades más importantes que conecta la Frailesca con la costa de Chiapas. Precisó que, desde su creación hace aproximadamente 76 años, no había recibido mantenimiento integral, por lo que expresó su confianza en que se continuará mejorando esta infraestructura.

Acompañaron al gobernador el diputado local por el Distrito XXIII Villaflores y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo) del Estado, Mario Guillén Guillén; los secretarios de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; y del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; la presidenta del DIF Municipal de Villaflores, Margarita del Carmen Sarmiento Tovilla; el comisariado ejidal de Agrónomos Mexicanos, Eddy Alberto Vázquez Hernández; personal docente y administrativo de la Escuela Preparatoria Villaflores, madres y padres de familia, así como estudiantes.