Fortalecen mujeres sistemas productivos

Participantes del proyecto TeleGAN, coordinado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), originarias de Palenque, La Libertad y Juárez, Chiapas, estuvieron presentes en una Mesa de Diálogo Multiactor orientada a reflexionar, visibilizar y construir propuestas para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres en la ganadería.

Uno de los insumos clave para la discusión fue la presentación de la línea base de género en Tabasco y Chiapas, que mostró la persistencia de brechas en el acceso a recursos y en la toma de decisiones, así como la sobrecarga de trabajo que enfrentan las mujeres al combinar actividades productivas, reproductivas y de cuidados.

Rol central

Además, se destacó su rol central —aunque poco visibilizado— en la resiliencia de los sistemas productivos y en la economía familiar, así como las oportunidades para avanzar mediante el fortalecimiento de redes, la organización y el liderazgo femenino.

Un total de 38 participantes estuvieron, además de representantes de Direcciones de Atención a la Mujer de gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, redes de mujeres, iniciativas productivas, así como programas de cooperación como TeleGAN y SAbERES.

Intercambio de experiencias

Celia Andrade, coordinadora del proyecto TeleGAN-IICA en Tabasco y Chiapas, destacó que este espacio busca fortalecer los procesos territoriales impulsados por el proyecto, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de soluciones.

Se presentaron los avances del programa SAbERES en la región, resaltando cómo los Grupos Locales de Innovación están generando espacios concretos de participación, liderazgo y toma de decisiones para las mujeres en los sistemas ganaderos.