Fortalecen proximidad social en municipios

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, continúa fortaleciendo las acciones de proximidad social y prevención en distintos municipios del estado, mediante recorridos informativos y de acercamiento con la ciudadanía.

En Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Pijijiapan, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Pichucalco, Parral, Berriozábal, Escuintla, Arriaga y Ocosingo, el personal operativo brindó orientación en materia de educación y seguridad vial, difundió los servicios institucionales, el programa “Tu Ángel Guardián”, así como los números de emergencia 9-1-1 y de Denuncia Anónima 0-89, además de reforzar el contacto directo con comerciantes, turistas y población en general.

Cercana con la gente

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con esta Nueva ERA de consolidar una policía cercana a la gente, que trabaja con profesionalismo, humanismo y vocación de servicio para fortalecer la prevención, la cultura vial y la construcción de entornos más seguros para las y los chiapanecos.