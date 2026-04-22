Fortalecen trabajo institucional con transparencia

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, participó en el podcast “Platicando con el Jaguar”, que conduce el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde dio a conocer avances y acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento del subsistema educativo y mejorar las condiciones de atención en los 338 centros escolares en beneficio de 85 mil estudiantes.

En la conversación transmitida en redes sociales, la titular del Cobach destacó que el trabajo institucional se realiza bajo un esquema de orden administrativo, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, principios que permiten consolidar una gestión enfocada en el bienestar de la comunidad educativa y siguiendo las políticas de un gobierno humanista.

Figueroa García explicó a la audiencia que dentro de las acciones impulsadas se contemplan beneficios para muchas escuelas de las distintas regiones del estado, mediante el trabajo coordinado con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech) como la construcción de más aulas y domos; como ejemplo, la construcción de una cancha de futbol 7x7 en el plantel 08 Tapachula, el más grande de 12 ubicados en ese municipio de la Costa.