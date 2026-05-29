Fortalecen una justicia que escucha y construye paz

Con la calidez que caracteriza a la población de la región del Soconusco, familias, autoridades municipales, representantes sociales, sector educativo y comunidad jurídica de Acapetahua y Acacoyagua, participaron de forma activa en las jornadas de presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, encabezado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, quien consolida una visión de justicia que sale de los edificios institucionales para encontrarse de manera directa con las personas.

Fortalecen la confianza ciudadana

Desde el parque Central de Acapetahua y la cancha de usos múltiples del Palacio Municipal de Acacoyagua, cientos de personas participaron en espacios abiertos de escucha, orientación y diálogo, donde pudieron expresar inquietudes y conocer de primera mano a quienes integran la casa de la justicia, en un ejercicio que fortalece la confianza ciudadana y humaniza la impartición de justicia.

Durante estos encuentros, Moreno Guillén destacó que el Poder Judicial trabaja en la actualidad bajo tres perspectivas fundamentales que buscan fortalecer la impartición de justicia con sentido humano: la perspectiva de género, para atender las desigualdades históricas a las que se han enfrentado las mujeres; la perspectiva de infancia, para colocar en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes; y la perspectiva intercultural, indispensable en un estado como Chiapas, donde conviven 13 pueblos indígenas reconocidos y donde las resoluciones de las personas juzgadoras deben considerar sus contextos, identidades y formas de organización.

Expresaron sus inquietudes

En Acapetahua, municipio de gente noble, trabajadora y profundamente arraigada a su comunidad, con el acompañamiento del alcalde César Martínez Antonio y representantes de distintos sectores sociales, la ciudadanía aprovechó este encuentro, que fungió como un puente de atención y les brindó la oportunidad de expresar sus inquietudes de manera directa al titular de la casa de la justicia y las personas juzgadoras adscritas a este distrito judicial.

Mientras tanto, en Acacoyagua, tierra reconocida por su resiliencia, riqueza intercultural y espíritu solidario, en compañía del alcalde, José Antonio Meza, habitantes y representantes sociales destacaron que esta visita representa un hecho significativo, al reconocer en Juan Carlos Moreno Guillén al primer titular del Poder Judicial que acude directamente a escuchar a su población, generando una relación más cercana entre las instituciones y el pueblo.

Al escuchar de frente a la población agradecer estos encuentros y manifestar que le recibe con esperanza, pues se les brinda la información que les permite saber qué hacer, a dónde y con quién acudir cuando se necesita, poniendo un rostro a la impartición de justicia; Moreno Guillén reafirmó la importancia de acercar la justicia hasta las comunidades en un espacio de confianza mutua, reconociendo que la verdadera justicia se consolida cuando se imparte con empatía, sensibilidad y un absoluto respeto a la dignidad de las familias chiapanecas.