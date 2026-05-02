Fortalecerán modelo de Educación Dual

El Modelo de Educación Dual es una estrategia que busca consolidar la vinculación entre el sector académico y el empresarial para fortalecer las competencias profesionales de las y los estudiantes en entornos productivos reales. El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) es una de las instituciones de educación superior en Chiapas que lo ha trabajado desde hace años.

Actualmente, comenzará a impulsarlo más junto a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, a partir de la firma de un convenio. El director del Tecnológico, José Manuel Rosado Pérez, destacó la evolución que han tenido las metodologías de formación dual en beneficio tanto de las empresas como de los estudiantes.

Objetivo

Explicó que el modelo Dual tiene que ver con el abordaje de las competencias que el estudiante ha recibido en las aulas de forma tradicional, ahora insertado en el mundo laboral y en el sector productivo. Ya ha dado muchos resultados en otras carreras desde el 2022.

“La retroalimentación constante es fundamental para los estudiantes que participan en este esquema, ya que el acompañamiento tanto de asesores empresariales como académicos fortalece su formación integral, sobre todo en el desarrollo de habilidades blandas, altamente demandadas en la actualidad”.

El presidente de Coparmex Chiapas, Edgar Axel Benítez Aguilar, expresó su agradecimiento a las empresas que se han sumado a esta iniciativa, reconociendo su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones.

Postura

“Se trata de entender que lo que viene debe ser mejor, que las juventudes mejoren las naciones. Gracias a todos los que han venido y a quienes se han sumado, porque siempre estamos trabajando por ese objetivo”, expresó el director.