Fue un año positivo, pero falta trabajo por hacer: Guillén

Tras la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Novena Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, realizó un balance positivo de los trabajos legislativos y adelantó las reformas pendientes en materia electoral, sobre todo en lo que respecta a la paridad sustantiva.

En entrevista, el también coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó que el periodo que concluyó dejó “resultados muy buenos” y que se abordaron “temas complicados”. Tras la clausura, quedó instalada la Comisión Permanente, que está sesionando durante el receso, pero el legislador subrayó que el trabajo legislativo no se detiene.

Postura

“Hoy me siento contento, seguramente van a venir muchas iniciativas que están pendientes”, expresó Guillén Guillén, quien hizo un llamado a la unidad: “Yo voy a hacer este llamado a todas y a todos los actores políticos, a la sociedad en general”.

Uno de los temas centrales que permanecen en la agenda legislativa es la reforma electoral, con énfasis en garantizar la igualdad efectiva para las mujeres. El diputado explicó que se está trabajando en una iniciativa en conjunto con la Consejería Jurídica y el equipo del gobernador para darle sustento jurídico.

Cuestionado sobre el alcance de la paridad sustantiva y si implicaría una distribución 50-50 de candidaturas —considerando que el Congreso tiene hasta el 30 de septiembre o principios de octubre para concretar la reforma—.

Igualdad

“Los antecedentes ya se saben, efectivamente está garantizado. Ya la ley establece la igualdad para participar de mujeres y hombres. Se han establecido bloques en el tema de rentabilidad electoral”.

Sin embargo, el presidente de Jucopo señaló una práctica que considera una simulación: “Se les da candidaturas a mujeres en municipios donde saben que no van a ganar, únicamente para cumplir con el requisito”. En ese sentido, enfatizó que “el espíritu de la ley siempre debe garantizarle derechos a quienes no los tienen”.