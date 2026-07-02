Fuerte granizada en Navenchauc, Zinacantán

Una fuerte granizada acompañada de lluvia y viento se registró la tarde de este miércoles en la comunidad de Navenchauc, localidad de Zinacantán.

Debido a la intensidad de la granizada, los campos y viviendas, así como cultivos quedaron cubiertos de hielo, evento que causó susto a la población.

El fenómeno meteorológico tuvo una mayor intensidad en la comunidad de Navenchauc, del citado municipio.

Intensidad

Lugareños dijeron que densas nubes cubrieron la localidad, dando paso a la fuerte granizada.

La granizada causó daños en los cultivos de la población. Personal de Protección Civil realizó un recorrido para precisar las afectaciones en la comunidad.