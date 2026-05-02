Gana Ruta Chijal el premio Cultiva

La iniciativa cultural llamada Ruta Chijal, que destaca por su enfoque comunitario, transforma espacios cotidianos en sedes de exhibición artística y promueve el acceso al arte en barrios y zonas periféricas, recibió el premio nacional Cultiva México.

Integrantes del equipo informaron que la Ruta Chijal “es un circuito de arte comunitario que conecta espacios locales —talleres, cafeterías, comercios de barrio y centros culturales— para exhibir el trabajo de artistas, especialmente de comunidades indígenas y zonas periféricas”.

Plataforma digital

Añadieron que “a través de un mapa físico coleccionable y una plataforma digital de acceso libre, es decir una aplicación sin necesidad de descarga, el proyecto invita al público a recorrer la ciudad a pie o en bicicleta, descubriendo obras y fortaleciendo el vínculo entre arte, territorio y comunidad”.

Experiencia colectiva

Señalaron que la Ruta Chijal, con sede en San Cristóbal de Las Casas, “es también un logro de las y los artistas y de los espacios locales que forman parte de la ruta y hacen posible esta experiencia colectiva”.

Manifestaron que “el reconocimiento de Cultiva México subraya el impacto del proyecto en la descentralización cultural, al llevar el arte fuera del centro histórico de la ciudad hacia barrios y espacios donde normalmente no existe oferta cultural, promoviendo así el acceso equitativo a la cultura”.

Ubicación

Expresaron que el premio que recibió la iniciativa el 28 de abril en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, “reconoce el trabajo colectivo y la importancia de generar espacios descentralizados accesibles para las y los artistas de comunidad y locales desde la toma del territorio de una forma pacífica”.

Objetivo

Destacaron que el proyecto, único de Chiapas en ser premiado, “busca consolidarse como una plataforma cultural sostenible en San Cristóbal de Las Casas, con miras a fortalecer su impacto comunitario en el contexto de los 500 años de la fundación de la ciudad, que se celebrará el 31 de marzo de 2028”.