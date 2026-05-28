Ganadería sustentable une a diez estados

Chiapas fue sede del encuentro “Intercambio de experiencias en política pública en ganadería sustentable”, un evento que reunió a representantes de diez estados del país. La actividad organizada por el Fondo de Conservación El Triunfo (Foncet) vincula la salud de las cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible.

Este evento tendrá una duración de dos días, del 26 al 27 de mayo, y de acuerdo con Andromeda Rivera Castañeda, directora ejecutiva del Foncet, esto forma parte del proyecto Conecta.

La directora señaló que, entre 2000 y 2021, la conversión de bosques a pastizales representó el 72 por ciento del cambio de uso de suelo.

Aclaró que el problema no es la ganadería en sí, sino el modelo extensivo de baja productividad que degrada los suelos y carece de asistencia técnica.

Subrayó que la ganadería regenerativa puede ser parte de la solución contra el cambio climático, ante fenómenos como calores extremos y lluvias torrenciales como la más reciente presentada en la capital.

Como ejemplo, Rivera Castañón resaltó el sello Ecogan en Chiapas, certificación impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría del Campo, que reconoce a los productores de ganado bovino que implementan prácticas de ganadería sostenible, regenerativa y amigable con el medio ambiente.

Rivera invitó a los estados participantes a construir rutas propias para producir sin perder bosques y selvas, mejorar la rentabilidad, coordinar sectores y convertir la voluntad política en acciones con responsables, tiempos y seguimiento.

Dijo que cada entidad identificó prioridades y diseñó propuestas para aplicarlas en sus territorios.

“Quiero pensar en este intercambio como un momento histórico que podamos mirar hacia atrás y saber que aquí se crearon las bases para una política pública hacia una ganadería regenerativa”, concluyó la directiva.