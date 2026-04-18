Garantiza SSP seguridad en Ocozocoautla

Derivado de publicaciones en redes sociales sobre cierre de establecimientos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informa que personal operativo de esta institución de seguridad, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, se encuentra realizando de manera permanente recorridos de vigilancia y patrullajes preventivos, confirmando que la zona se encuentra completamente en calma y segura.

En este marco, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, a través de la Dirección de la Guardia Estatal Cibernética, dio a conocer que llevan a cabo trabajos de inteligencia, logrando la detección y verificación de los números de teléfono 963 358 41 79 y 932 238 55 42, mismos que están siendo utilizados para extorsionar a habitantes de dicho municipio, y que ya cuentan con denuncias vigentes.