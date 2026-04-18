Garantizan suministro de agua pese a estiaje

Ante la presencia de la actual temporada de estiaje, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) aseguró que los niveles de captación en las principales fuentes de abastecimiento se mantienen dentro de rangos operativos que permiten garantizar el suministro a la ciudadanía.

Juan Luis Paniagua Moguel, director general del organismo, explicó que el mes de abril representa el periodo mas crítico, sin embargo la captación en el río Grijalva se encuentra en niveles mínimos de operación que posibilitan mantener el flujo de agua.

Asimismo, señaló que en la captación de Santo Domingo se manejan 400 litros sin que hasta ahora se presenten problemas.

Reconoció que en otras zonas como Rancho Viejo el manantial disminuye su afluente, pero actualmente se mantiene operando 24 horas, lo que permite trabajar de manera normal.

Paniagua confió en que con el inicio de la temporada de lluvias se recarguen los mantos acuíferos.

Operativo de tomas clandestinas

En cuanto a los operativos contra tomas clandestinas, informó que se está trabajando en las colonias como: Jobo, Copoya, Jardines del Pedregal, Pedregal San Antonio, Plan de Ayala Sur, Plan de Ayala Norte y San José Terán.

Detalló que cuando se detecta una toma irregular, se notifica al usuario para invitarlo a regularizarse, en caso de hacer caso omiso, se procede a la limitación del servicio.

Paniagua Moguel indicó que, para evitar que esta mala práctica se siga propagando, se invita a los ciudadanos a acercarse a regularizarse sin aplicar sanciones.

Finalmente, advirtió que esta práctica no solo afecta al sistema en general, sino que provoca fugas debido a conexiones sin los elementos adecuados, lo que ocasiona pérdidas físicas de agua.