Gilberto Núñez asistirá a encuentro textil

El artesano chiapaneco Gilberto Núñez Cruz, participará del 4 al 7 de junio en la edición especial de “Original Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario”, que se realizará en el Complejo Cultural “Los Pinos” en la Ciudad de México.

Es el encuentro textil más importante de Latinoamérica. A invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

San Cristóbal de Las Casas y Chiapas estarán dignamente representados en la edición especial

de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, por el artesano Gilberto Núñez Cruz, quien se desempeña en el Centro Cultural El Carmen.

En el encuentro convergerán la maestría de destacadas y destacados creadores de las diversas ramas artesanales de México.

Técnica

Gilberto Núñez Cruz, es originario de San Cristóbal de Las Casas, y la técnica que domina es el telar de pedal, que se encuentra en riesgo de disminuir debido a la falta de relevo generacional.