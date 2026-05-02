Gobernador apuesta al humanismo en salud

El gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar anunció un cambio de enfoque en el sistema de salud chiapaneco al instruir que los nuevos hospitales construidos en la entidad abandonen la tradición de nombres cívicos y recuperen el concepto de humanismo.

El mandatario criticó que en México se haya privilegiado denominaciones como “20 de noviembre”, “Siglo XXI” o “14 de septiembre” en sus hospitales, en lugar de promover valores centrados en la persona.

“Le he pedido al secretario de Salud que los nuevos hospitales que vamos a construir en Chiapas, de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, regresen al humanismo”, declaró Ramírez Aguilar.

Reveló que de concretarse un hospital de cancerología no llevará un nombre cívico como “5 de mayo”, sino que se llamará “Hospital de la Sanación”, inspirado en términos como “hospital de la salvación” o “del auxilio” que existen en otras partes del mundo.

Formación humanista

El gobernador también cuestionó que la formación universitaria y el sistema educativo hayan orientado a médicos, enfermeras y especialistas hacia el éxito económico, descuidando el sentido humano, la ética y la empatía.

Por ello, anunció que solicitará formalmente a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y a escuelas privadas que retomen clases de humanismo en las carreras de salud.

Ramírez Aguilar aprovechó para reconocer la labor de voluntarios, paramédicos, médicos y enfermeras que brindan auxilio en momentos críticos, y se comprometió a buscar recursos estatales para fortalecer la atención prehospitalaria en las principales ciudades de Chiapas, en coordinación con Cruz Roja, bomberos y Protección Civil (PC).

“Yo no hago las cosas por aprobación del pueblo, las hago por conciencia”, subrayó.