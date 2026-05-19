Gobiernos de derecha impulsan idea de masculinidad

Durante los últimos años, los estudios de género y feministas han hecho más visible la conexión que hay entre gobiernos de derecha como el de Donald Trump en Estados Unidos y la construcción de una idea hegemónica de lo que es ser un hombre, así lo expuso Hernando Hernández Nava, profesor de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Hernández Nava, invitado al seminario “¿Cómo construimos pactos no patriarcales?” realizado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que el cinismo que muestran gobernantes como Javier Milei debe estudiarse en relación a la idea de masculinidad que manejan estos políticos.

Situación universitaria

El académico contó su experiencia organizando el coloquio internacional “Masculinidades, democracias y fundamentalismos en América Latina”, en donde, por el tema, tuvo complicaciones de crear relaciones institucionales con el gobierno estatal de Querétaro, encabezado por el panista Mauricio Kuri.

Al respecto, mencionó el contraste que vio durante un evento sobre temas similares realizado en San José, Costa Rica, en donde, dijo, “mucho de la inversión que no se hace en armamento (porque el país carece de ejército) se va a la educación y eso se nota en las aulas universitarias”.

El académico también señaló que ante la situación de que el estado invierte poco en la universidad y en la investigación, su universidad le dijo que tenía todo el apoyo siempre y cuando el evento fuera autosostenible, situación que le permitió reflexionar sobre el costo de inscripción y las instituciones con las que se asocian.