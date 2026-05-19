Habrá un nuevo edificio dentro del Campus I

Se realizó el banderazo de inicio de los trabajos para la construcción de un nuevo edificio de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus I, con sede en Tuxtla Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Esta construcción contempla dos laboratorios de desarrollo de software, 18 aulas didácticas, cubículos docentes, área administrativa y 22 anexos, en un área de más de dos mil metros cuadrados, distribuidos en cinco niveles, después de la demolición del edificio existente de una planta.

Ante la academia, personal del área administrativa y estudiantes de esta novel escuela, el rector Oswaldo Chacón Rojas resaltó que este es un esfuerzo institucional que con el respaldo del Gobierno del Estado beneficiará a un área académica pertinente, que otorgará a las juventudes mayores opciones al momento de elegir qué carrera seguir.

Infraestructura

Chacón Rojas especificó que el arranque de estos trabajos para la construcción de un edificio de cinco niveles, permitirá que las licenciaturas a cargo de esta unidad académica, cuenten con la infraestructura necesaria para el desarrollo de los profesionistas que ahí se formarán.

En este marco, la directora de esta unidad académica, María de Los Ángeles Polanco Enciso, expuso que esto no es solamente un edificio, sino el Alma Máter, que contiene los sueños y aspiraciones de incontables generaciones en sus muros y pasillos, donde reside la memoria de nuestros fundadores.