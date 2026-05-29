Hamburguesa: entre oferta y salud de la población

Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha que se ha popularizado en distintos países con promociones, descuentos y ofertas especiales en cadenas de comida rápida y restaurantes; sin embargo, especialistas en nutrición señalaron la importancia de mantener hábitos alimenticios equilibrados ante los altos índices de obesidad que enfrenta México y en particular Chiapas.

Durante el pasado jueves, diversas franquicias nacionales e internacionales anunciaron promociones para atraer consumidores.

Ofertas

Entre las ofertas más populares destacaron hamburguesas a un peso, combos 2x1 y descuentos especiales mediante aplicaciones móviles.

Cadenas como McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr. lanzaron promociones exclusivas por el llamado “Burger Day”, una estrategia comercial que cada año incrementa la afluencia de clientes en sucursales y plataformas de entrega.

Aunque para muchas personas la hamburguesa representa un alimento asociado a reuniones y celebraciones, especialistas advirtieron que el consumo excesivo de comida rápida puede contribuir a problemas de salud como obesidad, hipertensión y diabetes.

La nutrióloga Ana Sofía Hernández explicó que consumir hamburguesas ocasionalmente no representa un riesgo grave si se acompaña de hábitos saludables y actividad física.

“Lo importante es la frecuencia y el equilibrio. Una hamburguesa no es el problema por sí sola, sino el exceso de alimentos ultraprocesados, refrescos y grasas saturadas dentro de la dieta diaria”, comentó.

Realidad en el estado

La especialista señaló que Chiapas enfrenta un panorama preocupante en materia de salud pública, ya que los índices de sobrepeso y obesidad continúan aumentando tanto en adultos como en menores de edad.

Añadió que en Chiapas también influyen factores como el consumo elevado de bebidas azucaradas, la falta de actividad física y las dificultades para acceder a una alimentación balanceada.

“Es una problemática que muchas veces se ignora, pero que afecta la calidad de vida de toda la población”, aseguró.

Pese a ello, restaurantes y consumidores aprovecharon la fecha para disfrutar de uno de los platillos más populares de la gastronomía rápida, cuyas promociones provocaron largas filas y alta demanda en distintas sucursales del país.