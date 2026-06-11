Hay más de 100 colonias irregulares en SCLC

En el marco de la segunda mesa del foro “Desafíos frente a la gentrificación”, el cuarto regidor Fidel Kalax indicó que en San Cristóbal hay más de 100 colonias irregulares y alrededor de 50 desarrollos inmobiliarios en distintos puntos de la ciudad, que están siendo lotificados de forma ilegal.

Ante esta problema, el regidor propuso la creación de un Observatorio forestal, pues aceptó que el municipio no tiene la capacidad para rastrear todos los proyectos que no cuentan con sus papeles en orden.

La cifra de los 50 proyectos, dijo, se logró a través una vista a la plataforma de Facebook, donde se ofertan estos terrenos. Sin embargo, indicó que habría más que con el tiempo traen contaminación de suelo y deforestación.

En el foro, distintos ambientalistas recordaron el reciente caso de la colonia Canaan. En el caso de Mario López Pérez, del Observatorio ciudadano urbano, mencionó que se regularizaron 238 lotes, donde se albergará a mil 104 habitantes.

Los ambientalistas dejaron en claro que no se trata de estar en contra de quienes ya han construido y vivido por varios años sobre terrenos irregulares, sino de que el municipio no apruebe nuevos cambios hasta no tener un nuevo y actualizado Plan de desarrollo urbano.

Kalax aceptó que hay actores dentro del municipio que están reacios a una regulación, esto frente a los constantes señalamientos durante el foro hacia Alfredo Lobato, cuyos dictámenes son los que se usan para los cambios de uso de suelo.