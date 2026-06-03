Hay más garantías que antes: Coparmex

La recuperación económica de Chiapas avanza a paso acelerado, pero aún faltan aspectos por atender, así lo reconoció Julio Montero, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, quien atribuyó esta situación a la ausencia de unidad entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil.

Subrayó que el principal obstáculo para consolidar el crecimiento no es la inseguridad, tema que calificó como “bastante resuelto” hoy en día, sino la falta de acuerdos.

“Dejar de lado cualquier tipo de competencia o diferencias entre partidos, entre empresas, entre diferentes tipos de agenda”, planteó como solución para alcanzar un desarrollo parejo.

El director empresarial reconoció que aunque se ha atendido la informalidad laboral, sigue habiendo pendientes, y aseguró que desde Coparmex impulsan la formalidad como requisito indispensable para fortalecer al sector, sobre todo a las micro y pequeñas empresas.

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En ese sentido, pidió mayor apoyo presupuestal gubernamental para estos negocios, a los que consideró el verdadero motor del empleo local.

Otro de los temas que preocupan al sector empresarial es el pago de impuestos estatales, Montero admitió que existen situaciones donde no hay suficiente cuidado en el manejo de las obligaciones fiscales de las compañías, lo que genera incertidumbre.

Sobre el paro magisterial, el director de Coparmex hizo un llamado a apostar por el diálogo abierto, ya que tanto a nivel nacional como en la entidad está por iniciar el mundial que podría representar una importante derrama económica.

“Para nosotros es importante que haya paz”, sentenció.

Finalmente, insistió en que los empresarios están satisfechos con los avances en seguridad, pero advirtió que la recuperación plena de Chiapas no llegará si no se construye una hoja de ruta compartida.