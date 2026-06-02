Honran memoria del general José María Melo

En el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto al embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, encabezó la develación de la escultura y la ceremonia de homenaje en honor al general José María Melo, a quien reconoció como un hombre brillante y humanista, así como un presidente del pueblo que luchó por la igualdad, la dignidad, la libertad y la soberanía de México y Chiapas.

Luego de firmar como testigo el Hermanamiento entre Chiapa de Corzo, Chiapas, y Chaparral, Tolima, de la República de Colombia, y tras hacer una remembranza histórica del legado del general Melo junto al presidente de México, Benito Juárez, y al gobernador de Chiapas, Ángel Albino Corzo, el mandatario aseguró que no escatimará recursos ni esfuerzos para que los restos del presidente colombiano regresen a su patria.

Puente histórico

Ramírez Aguilar destacó que este acto permanecerá en la memoria de ambas naciones, ya que, con el paso de los años, el general Melo se convirtió en un puente histórico entre Bolívar y Juárez, entre México y Colombia, entre Chiapas y Tolima, así como entre la justicia y la soberanía. Añadió que estos episodios históricos han enseñado a Chiapas que la dignidad de una nación se defiende con valor, serenidad y respeto, pero también gobernando bajo principios humanistas y con la guía del pueblo.

“Desde Chiapas elevamos nuestra voz para decirle al general Melo que su patria lo recuerda, que México lo honra y que Chiapas lo guarda en su corazón. Lo reconocemos por siempre como un hombre que hizo de la libertad una vida, de la dignidad una causa y de la República una entrega final que lo llevó a la muerte. ¡Viva el general José María Melo!, ¡viva Colombia!, ¡viva México! y ¡viva Chiapas!”, expresó.

Único presidente indígena

El embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, describió al general José María Melo como el único presidente indígena en la historia de Colombia. Señaló que, tras su exilio, participó en distintos movimientos en América Latina en defensa de la soberanía y la justicia social. Recordó que llegó a Chiapas en 1859 y fue fusilado un año después, por lo que sostuvo que su vida y legado continúan siendo símbolo de dignidad, resistencia y justicia.

Asimismo, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por este homenaje y por el respaldo brindado a las acciones de búsqueda de los restos del general Melo, así como a las instituciones que han colaborado en esta labor. Destacó que este esfuerzo fortalece la cooperación entre Colombia y México y afirmó que la memoria del general representa la lucha por la libertad, la justicia social y la hermandad entre ambos pueblos.

Por su parte, el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, resaltó la trayectoria y aportación del general José María Melo en la lucha por la libertad y la igualdad de las y los mexicanos, así como su contribución para mantener el orden y la paz social junto al ilustre chiapaneco Ángel Albino Corzo. Afirmó que este legado representa uno de los estandartes para preservar la cultura, la historia, el arte y las tradiciones, además de construir un mejor futuro para Chiapas.