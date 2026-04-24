Horas de diversión; con rifas y obsequios

Las autoridades de Tuxtla Gutiérrez informaron que adicional a las 3 horas de juegos mecánicos gratuitos para celebrar a la niñez en Convivencia Infantil este 26 de abril, también se llevarán a cabo rifas de electrodomésticos para apoyar a las familias de la capital.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se une a este festejo, para que niñas y niños disfruten de las diversas atracciones con las que se cuenta en el parque.

La niñez, informó Mauricio Gutiérrez Astudillo, secretario de Desarrollo Social y Educación del ayuntamiento, forma parte de un eje importante de las autoridades en la capital chiapaneca.

Actividades

Las puertas de Convivencia Infantil se abrirán desde las ocho de la mañana y se prevé que cierren hasta las 20:00 horas, a fin de promover la convivencia social.

Para este domingo 26 de abril, hay varias actividades programadas. En las entradas, la niñez será recibida con un obsequio y boletos para participar en la rifa, además de un refrigerio.

Los concesionarios y concesionarias de Convivencia Infantil darán tres horas gratuitas en los juegos, desde el conocido trenecito, las motos, los ponis, entre otras amenidades.

Show infantil

Por esa razón se reiteró la invitación para que las familias acudan este domingo con sus hijos e hijas. A las cuatro de la tarde se llevarán a cabo actividades en el teatro que se encuentra al interior de Convivencia Infantil, mientras que a las cinco se desarrollará un show infantil.

Una hora más tarde está programada la rifa para que las familias puedan participar y llevarse electrodomésticos, mientras que las infancias podrían ganar juguetes y hasta bicicletas.

Para garantizar la seguridad de las familias que acudan al parque, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez han preparado un dispositivo que incluye el tema vial.