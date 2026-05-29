Hospitalizaron a alumnos por causa estomacal

Decenas de estudiantes de la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, del municipio de Venustiano Carranza, recibieron atención médica debido a que registraron problemas gastrointestinales después de consumir alimentos.

La Secretaría de Salud (SSA) estatal detalló que están dando seguimiento epidemiológico a las alumnas y alumnos, además de mantener en observación. Los hospitalizados se reportan como estables y sin datos de gravedad.

“Hasta el momento se tiene registro de atención médica a 65 estudiantes de entre 6 y 12 años de edad”, detalló la Secretaría de Salud (SSA).

De esa comunidad estudiantil que recibió atención médica, otros 58 fueron enviados al Hospital Básico Comunitario del municipio de Venustiano Carranza y siete al Hospital Rural IMSS.

Atención médica

“Desde el primer reporte, personal de salud activó los protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica e investigación sanitaria, implementando acciones inmediatas como hidratación oral e intravenosa, control de síntomas, monitoreo clínico y toma de muestras para determinar el agente causal del probable brote”, acotó la SSA.

La dependencia estatal informó que hay coordinación con otras instituciones, como el DIF y unidades hospitalarias, quienes mantienen abasto de medicinas, insumos y asistencia para poder identificar otros posibles casos.

Medidas

Una de las medidas preventivas que se pusieron en marcha, fue la suspensión de los alimentos vinculados con la situación que provocó la atención médica, además de reforzar la higiene en la preparación y la distribución de los productos.

“Las investigaciones epidemiológicas y sanitarias continúan en curso para determinar con precisión el origen del evento y garantizar la protección de la salud de la población escolar”, enfatizó la Secretaría de Salud.