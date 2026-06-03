Hoy no Circula no es cura de la mala calidad del aire

Ante el anuncio de precontingencia ambiental emitido por Protección Civil (PC) del Estado, donde se destacó el uso de vehículos como factor de riesgo, el integrante del colectivo “Menos Puentes Más Ciudad”, Joseliny Díaz Torres, advirtió que implementar el programa Hoy no Circula no es la solución principal para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Tuxtla.

Reconoció que el automóvil particular es el principal emisor de gases de efecto invernadero y de partículas PM 2.5; sin embargo, calificó la restricción vehicular como “una curita al problema”, medida de mitigación muy menor que no atiende las causas de raíz.

Explicó que se requieren soluciones sistémicas, como desincentivar el uso del automóvil que deriva en dejar de construir vialidades de alta velocidad y reorientar la inversión hacia un transporte público de bajas emisiones.

Señaló que en otros puntos del país ya se impulsa la renovación del transporte público con opciones eléctricas, seguras y eficientes, algo que debe llegar a Chiapas.

Díaz Torres subrayó que en la actualidad usar el transporte público implica riesgos de accidentes, golpes de calor e inseguridad, por lo que muchas personas optan por el auto particular por necesidad.

Recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya contempla la obligación de los estados de invertir en un transporte de calidad, seguro y sustentable.

Puso como ejemplo la Ciudad de México, donde pese a ser pionera en el programa Hoy no Circula, la mejoría en la calidad del aire se debe a políticas sólidas con inversión en transporte público de bajas emisiones, redes de ciclovías y mejor infraestructura peatonal.

En contraste, dijo, en Tuxtla caminar es complicado por banquetas dañadas, falta de arbolado y mala educación vial. Aseguró que la ruta efectiva para reducir emisiones no es restringir autos por días, sino transformar la movilidad con inversión orientada al peatón, la bicicleta y el transporte público digno.