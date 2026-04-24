Identifican zonas de riesgo por lluvias

Ante el inicio de la temporada de lluvias, autoridades municipales recordaron que en la ciudad se tienen identificadas al menos 25 zonas de riesgo y las acciones preventivas, mismas que ya han sido difundidas entre la población con el objetivo de prevenir accidentes y reducir afectaciones durante precipitaciones intensas.

Acciones

Como parte de las acciones preventivas, desde el pasado 15 de enero se iniciaron trabajos de limpieza y desazolve del río Sabinal, así como de 23 afluentes, además del mantenimiento de canales pluviales y alcantarillas en distintos puntos de la capital.

La ciudad cuenta con un registro de 860 alcantarillas, por lo que es indispensable reportar obstrucciones, a fin de evitar encharcamientos e inundaciones.

Refugios

Ante este panorama, se mantiene habilitados cuatro refugios temporales, ubicados en Plan de Ayala, Bienestar Social, Las Granjas y el albergue “Noche Digna” en la colonia El Mirador, los cuales operan bajo la coordinación del DIF municipal.

Incidentes

Durante las primeras lluvias registradas la tarde-noche del pasado miércoles se reportaron incidentes relevantes, dos unidades de transporte público quedaron varadas por el desbordamiento del arroyo Cerro Hueco sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y la caída de un árbol de benjamina.

Además de daños en una carpa levantada por los fuertes vientos en la iglesia Inmaculada Concepción de María, en la colonia Francisco I. Madero.

Llamado

Autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada, evitar cruzar zonas inundadas y atender las recomendaciones de Protección Civil para salvaguardar la integridad de las familias tuxtlecas.