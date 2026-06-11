Impacta cambio en las dinámicas criminales

Pese a que desde la entrada de la actual administración municipal se ha observado una disminución en los actos públicos de los llamados Motonetos, integrantes de la asociación Melel Xojobal expresaron su preocupación por cómo el cambio en la dinámica del crimen está afectando a las infancias.

En ese sentido, la asociación, enfocada en niñas, niños y adolescencias trabajadoras (NNAT), ha empezado a registrar el consumo de drogas “duras” en niños cada vez menores, además de que los propios NNAT les han informado del aumento de negocios poco concurridos y cuyo giro es desconocido o ambiguo.

Del mismo modo, les ha llegado información sobre situaciones alarmantes relacionadas con las infancias alrededor del Tívoli, zona cercana al mercado José Castillo Tielemans, hacia el norte de la ciudad y en donde hay un centro de recepción de basura. Por lo mismo, dijeron, tendrán que hacer inspección de campo.

Al respecto, un miembro de Melel Xojobal recordó que, al hacerle una solicitud a elementos policiales de la ciudad para que los acompañaran a la zona, estos le respondieron que “ahí no se metían”. “Y no sé si pensó que era autoridad como para confesarme algo así”, expresó.

Kilómetro por la niñez

Ante este panorama, y aunado a la posibilidad de un turismo masivo en la ciudad, Melel Xojobal ha hecho un llamado para cuidar a las infancias a través del proyecto “Kilómetro por la niñez”, que busca sensibilizar a las instituciones y negocios ubicados en las vías más transitadas por las NNAT.

El proyecto, que en su primera fase se concentra en el andador turístico que va de la iglesia de Santo Domingo hasta el Arco del Carmen, busca, entre otras cosas, invitar a la creación y apertura de espacios lúdicos, culturales y educativos gratuitos para las NNAT.

En ese sentido, y durante un conversatorio realizado en el Centro Cultural Carlos Jurado, instituciones y negocios que ya forman parte del proyecto, como la propia institución cultural, el restaurante Taniperla y el Centro Cultural del Carmen, contaron sus experiencias y retos.

En el caso de Taniperla, señalaron que, pese al desorden que causan algunos NNAT en los baños, su mayor complicación es con ciertos clientes que le reclaman al personal la presencia de los infantes, argumentando que los hacen sentir incómodos.

La asociación propuso, por un lado, observar a los infantes que llegan a su espacio y buscar acuerdos colectivos, en vez de optar por una vía del castigo autoritario. Respecto a los clientes, invitaron a un curso intensivo enfocado en el personal, para que sepa cómo responderles a clientes que no están familiarizados con la problemática.

Derecho al agua

Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la defensa y promoción del derecho al agua. La asociación mencionó que cuando se acercan a algún establecimiento, los dueños se predisponen creyendo que solo les pedirán que las NNAT puedan entrar al baño.

Sin embargo, y aunque el proyecto engloba otros puntos, este tema, advierten, está relacionado también con el enrejado de distintos espacios de recreación para las infancias, como algunos parques, pues los baños públicos del centro ya se encuentran privatizados, lo que lamentan porque atenta contra el derecho a la higiene y el autocuidado.

Pese a que las actuales autoridades municipales mostraron interés por el proyecto del “Kilómetro por la niñez” durante su campaña, ya en el poder el tema se mantiene desatendido.

Enfatizaron que, más allá de las infancias trabajadoras que se observan en los andadores turísticos, se encuentra trabajo infantil, por ejemplo, en los trabajos relacionados con la piedra caliza que se oferta al sur de San Cristóbal.