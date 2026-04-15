Imponen 66 años de cárcel por intento de feminicidio

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Alexander “N”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Alexander “N” una pena de 66 años y ocho meses de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado (PJE), que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, ratifica su determinación de fortalecer una impartición de justicia con enfoque humano y perspectiva de género, garantizando que toda conducta que vulnere la integridad y la vida de mujeres, niñas y adolescentes no quede impune.