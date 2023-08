Imprescindible que se legisle en materia de IA

Con una computadora y acceso a internet es posible acceder a herramientas gratuitas de la IA. Diego Pérez / CP

“Es común que la legislación de los temas vaya detrás de ellos, por lo que es necesario que se legisle en materia de desarrollo de la inteligencia artificial (IA)”, afirma el experto en Ciencias Computacionales, Antonio Osuna.

“Normalmente, la legislación va detrás de lo que se está desarrollando en el área de la inteligencia artificial; entonces sí es muy importante que nuestros legisladores analicen que se va a estar desarrollando en los siguientes años y con esto se implemente un plan y puedan crearse leyes que no solamente sean para el momento actual, sino también para lo que viene”, expresó.

Señaló que lo que ocurre es que se desarrolla una ley, pero esta va por detrás de las capacidades que actualmente pueden desarrollarse, por lo que la legislación actual está detrás de los desarrollos, de tal manera que hay que pensar en una metodología para poder estar a la par o poder estar adelante.

Agregó que no se podría tener una fecha prevista para que los desarrollos tecnológicos sean aplicados en su totalidad en la vida rutinaria, como la presencia de autos autónomos o algunos otros desarrollos que ya están en otros puntos del mundo.

Por lo que consideró que todo esto se basa en especulaciones, no obstante, lo que sí es cierto es que existen factores que van a ayudar a que se incremente la posibilidad o incluso que se retrasen.

Uno de los elementos que consideró como importante para que no se retrase la llegada de la tecnología, es la presencia de internet, porque mientras no se tenga en todos lados difícilmente se podrá tener herramientas que estén utilizando IA, debido a que la mayor parte de ellas se está dando en la nube, por ello en caso de no tenerla, no hay manera de implementarlo.