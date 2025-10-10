Impulsa capacitación para caficultores

En seguimiento al compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer el sector cafetalero y apoyar a las más de 180 mil familias chiapanecas dedicadas a esta actividad, el Instituto del Café de Chiapas (Incafech), en coordinación con Pronatura Sur A. C., llevó a cabo un taller de capacitación sobre el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR), en el marco del proyecto “Sistemas de Información Digital para la Cero Deforestación” (DigiDeFree).

Al respecto, el director general del Incafech, Jorge Baldemar Utrilla Robles, explicó que el Reglamento EUDR, aprobado en 2023, establece que a partir de diciembre de 2024 todos los productos regulados, incluido el café, deberán demostrar que no provienen de actividades asociadas a la deforestación o degradación forestal. Para ello, los operadores y comerciantes deben garantizar la trazabilidad total de sus productos mediante información georreferenciada y sistemas de debida diligencia.

Ventajas

Luego de dar la bienvenida a los participantes del taller, en el que se capacitaron productores, administradores y empresas cafetaleras, detalló que la jornada de actividades se estructuró para dar a conocer los principales lineamientos y obligaciones del reglamento europeo, a fin de identificar riesgos, oportunidades y los retos a cumplir.

Utrilla Robles destacó que, gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, Chiapas está avanzando.