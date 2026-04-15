Impulsa ERA financiamiento para la prosperidad

En el municipio de Villaflores, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar firmó el Convenio de Coordinación entre el Gobierno de Chiapas y Acreimex, para la creación de un fondo de garantía líquida destinado al financiamiento de productoras y productores chiapanecos del sector primario, agroalimentario y agroindustrial, como parte del Programa Producción con Prosperidad Compartida. En este contexto, subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa políticas orientadas a detonar la productividad y el desarrollo rural en todo el estado.

Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, así como de asociaciones y organizaciones productivas y ganaderas de la región Frailesca, el mandatario explicó que este convenio contempla una bolsa conjunta de mil 700 millones de pesos (mdp). Detalló que el gobierno subsidiará un porcentaje significativo de la tasa de interés para reducirla al 10 por ciento anual, y señaló que, de manera individual o en sociedad, se podrá acceder a créditos que van de 30 mil hasta un millón de pesos.

Ramírez Aguilar destacó que su administración adquirió por segundo año consecutivo el seguro ganadero y, por primera vez, el seguro agrícola, con el objetivo de proteger el hato ganadero y la producción de maíz, sorgo y otros granos ante posibles afectaciones por lluvias, incendios o contingencias. Asimismo, indicó que se distribuyen kits de medicamentos para fortalecer la estrategia de prevención y combate del gusano barrenador (GBG).

“Para mi gobierno es muy importante estar aquí con las productoras y los productores y darles a conocer que hemos asumido el compromiso de proteger la producción agrícola y ganadera ante el riesgo de catástrofes, así como anunciar estos créditos, que son de fácil acceso y representan un gran apoyo a las actividades que realizan en favor de la prosperidad del campo chiapaneco”, expresó. Además, convocó a las comunidades a no dar paso a la delincuencia y a mantener la unidad, al considerar que esto contribuye a la construcción de la paz.

Sector agropecuario

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Acreimex, Eleazar Cano Mireles, señaló que durante 20 años esta institución financiera ha enfocado sus servicios sobre todo al sector agropecuario, por lo que agradeció la confianza y celebró que este tipo de acuerdos genere bienestar y oportunidades acordes a las necesidades de las y los productores. Asimismo, invitó al sector a acercarse a sus sucursales en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Tapachula, Comitán y próximamente en San Cristóbal de Las Casas.

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, puntualizó que la economía de Chiapas tiene su base en el campo, por lo que esta sinergia representa no solo un programa de créditos, sino una nueva forma de producir con prosperidad compartida. Indicó que, además del financiamiento, se premiará con un porcentaje de retorno de tasa a quienes cumplan de manera puntual. Informó que el sector primario en la entidad genera 38 mil millones de pesos al año y concentra al 31 por ciento de la población económicamente activa, es decir, cerca de 800 mil personas.

Primera etapa

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, explicó que la firma del convenio contempla una aportación de 20 millones de pesos (mdp) del Fondo Económico del Estado, que funcionará como garantía para colocar hasta 340 mdp en créditos, en una primera etapa. Precisó que estos financiamientos estarán disponibles incluso para personas sin historial bancario y con tasas de interés de un solo dígito. Además, añadió que el gobierno de la Nueva ERA cubrirá los seguros agrícola y ganadero, eliminando costos adicionales para las y los beneficiarios.

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, reconoció que, como nunca antes, Chiapas cuenta con un gobierno que impulsa al campo, donde el trabajo conjunto y la cercanía con la gente distinguen a las administraciones de la Cuarta Transformación. Aseguró que esta dinámica permite comprender y atender las necesidades del pueblo con un enfoque humano.