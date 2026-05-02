Impulsa Marca Chiapas sello de calidad local

A 17 años de creación, Marca Chiapas continúa posicionándose como un símbolo de identidad y calidad para los productos y servicios del estado, así lo expresó su directora Lorena Ponce, quien detalló que esta estrategia sigue siendo el dar a conocer lo hecho en la entidad a nivel nacional e internacional.

Lorena Ponce señaló que aún trabajan para promover que los chiapanecos sean consumidores de sus propios productos y así generar una economía que ayude a toda la cadena de valor.

“Todo lo hecho en Chiapas sabemos que está bien hecho y está representado como lo mejor de nuestra tierra”, afirmó.

Consumo chiapaneco

La directora explicó que Marca Chiapas no solo está pensada para llevar los productos fuera del estado, sino también para que los propios chiapanecos los consuman en su mesa o en su canasta básica.

Para ello, el distintivo cuenta con la certificación “México Chiapas Original”, avalada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que respalda que los productos cumplan con la normatividad en higiene, procesos fitosanitarios y etiquetado.

Mercado digital

Ponce reveló que se han establecido alianzas con plataformas digitales como Mercado Libre y Amazon, así como convenios con paqueterías como FedEx, Estafeta y DHL para ofrecer descuentos en el envío de productos.

También se han acercado a consulados y embajadas para promover los productos en el mercado de la nostalgia en otros países.

Hoy en día, Marca Chiapas cuenta con más de 650 empresas certificadas en rubros como artesanías, ámbar y joyería, turismo, gastronomía y cultura, café y cacao, así como alimentos y bebidas.

Recientemente se crearon dos nuevos comités: el de ganadería y el de aviturismo, en los cuales ya se realizan mesas de trabajo con especialistas y consejeros para establecer criterios de evaluación y líneas de acción.