Impulsa producción y bienestar con nuevas acciones

En el municipio de Villaflores, el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar fue recibido por la presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, y cientos de productoras y productores del campo para llevar a cabo la firma del convenio del Programa Producción con Prosperidad Compartida, una iniciativa enfocada en fortalecer la economía local y brindar mayores oportunidades a los sectores productivos del municipio y del estado.

Acceso a créditos

Mediante este convenio, las y los productores podrán acceder a créditos que van desde 30 mil hasta un millón de pesos, con tasas de interés bajas que permitirán fortalecer sus actividades y mejorar la productividad en el campo. Asimismo, se anunció la incorporación del sector agrícola a un seguro de cosechas, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias ante posibles siniestros. Como parte de estas acciones para el bienestar social, también se informó que este año iniciará la construcción de la red de agua potable en la cabecera municipal, una obra esperada que contribuirá a mejorar la calidad de vida de las familias.

Banderazo a inicio de obra

Durante la gira de trabajo, el gobernador y la alcaldesa realizaron el banderazo de inicio de la obra de construcción de la cancha de futbol siete en la Escuela Preparatoria Villaflores, acompañados por el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo. Esta obra beneficiará directamente a 639 alumnos y contempla la instalación de pasto sintético, construcción de tribuna con capacidad para 150 personas, bancas para jugadores y árbitros, enmallado perimetral y andadores, fortaleciendo los espacios deportivos para la comunidad estudiantil.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que estas acciones reflejan el compromiso de trabajar en unidad con el Ayuntamiento de Villaflores para impulsar el bienestar social, el desarrollo productivo y la sana convivencia entre la juventud. Asimismo, subrayó que la nueva cancha deportiva deberá estar lista previo al Mundial de Futbol 2026, con el propósito de que las y los estudiantes cuenten con instalaciones dignas que fomenten el deporte y el entusiasmo por este importante evento internacional.

Asimismo, en su gira de trabajo por Villaflores, en el ejido Agrónomos Mexicanos, Ramírez Aguilar, acompañado por la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; el secretario de Economía, Luis Pedrero; el secretario de Agricultura y Ganadería, Marco Antonio Barba, y autoridades ejidales, llevaron a cabo la inauguración de la rehabilitación del camino Crucero Nuevo Edén–Agrónomos Mexicanos–Domingo Chanona, una obra prioritaria que fortalece la conectividad entre comunidades y mejora las condiciones de movilidad para miles de familias de la región. El mandatario estatal destacó que la rehabilitación de caminos es fundamental para facilitar el traslado de productos del campo, fortalecer la atención médica y brindar mayor seguridad vial en las actividades sociales y económicas de la población, permitiendo que los habitantes tengan un acceso más rápido y seguro a servicios y mercados.