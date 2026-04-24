Impulsan capacitación técnica de productores

Con el objetivo de generar mayores capacidades técnicas para el cultivo del café, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto del Café de Chiapas, realizarán el diplomado: “Propagación In Vitro de Coffea spp: Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones Biotecnológicas”.

La actividad de la cual forman parte productores de los municipios de Berriozábal, Chilón y Yajalón, así como estudiantes de la licenciatura en Caficultura, se puso en marcha en la Biblioteca Central Universitaria.

Este diplomado de cultivo in vitro representa una de las herramientas más poderosas para la conservación y multiplicación de este recurso de inmenso valor económico y social, ya que, a través de este programa, no solo se transfiere conocimiento; sino además se crean capacidades.

Vinculación

Al realizar la declaratoria inaugural, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que esta es una oferta académica trascendente, dado que se trata de un producto fundamental en la agenda para detonar el desarrollo económico en nuestra entidad, por lo cual es prioritario en el trabajo científico, académico y vinculación que realiza la universidad.

Acompañado por el director de la Escuela de Ciencias Químicas con sede en Ocozocoautla, Abumalé Cruz Salomón, resaltó que a través de estos esfuerzos no solamente se fortalecen los conocimientos, sino también detona la innovación, lo cual se puede lograr con la suma de esfuerzos institucionales.

Al respecto, el director de Capacitación del Instituto del Café de Chiapas, Ángel Castellanos Pérez, señaló que esta es una gran alianza que, además de este diplomado, ha aportado mucho trabajo para el bien del sector cafetalero del estado.

Resaltó la importancia de contar con personal calificado que pueda producir de manera favorable cultivos en laboratorio para su posterior traslado a campo, temas científicos en los que la Unach van a formar parte fundamental a través de la Escuela de Ciencias Químicas y la Licenciatura en Caficultura.

En este marco, el secretario Académico de la Unach, Florentino Pérez, aseveró que esta alianza es de beneficios muy importantes, dado que la comunidad universitaria suma conocimientos a su haber, al mismo tiempo los productores y el consumidor reciben el beneficio de una planta más resistente, con mejor sabor y mayor calidad en taza.