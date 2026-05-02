Impulsan cirugía robótica en Chiapas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó una capacitación en cirugía robótica con el sistema Da Vinci, un ejercicio que reunió a especialistas de diversas instituciones de salud y que representa el primer acercamiento formal a esta tecnología en el sureste del país.

El programa busca sentar las bases para la certificación médica, reducir traslados de pacientes y modernizar la atención quirúrgica en la región.

Durante dos jornadas, el Hospital General Regional de Especialidades No. 13 “XIV de Septiembre” se convirtió en el punto de encuentro para cirujanos, personal de enfermería y anestesiólogos interesados en conocer el funcionamiento de esta herramienta de alta precisión.

Rompe rezagos regionales

La directora del hospital, Daniela Miranda López, explicó que este ejercicio no solo representa una capacitación técnica, sino un cambio de visión para el sector salud en la región.

“Este primer acercamiento es fundamental porque en el sur no contamos con esta tecnología. Nos permite actualizar conocimientos y romper la idea de que es algo inalcanzable”, señaló.

Además, subrayó que el impacto podría ser significativo a mediano plazo, ya que permitiría reducir el traslado de pacientes a otros estados para recibir atención especializada.

Participación multidisciplinaria

Uno de los aspectos más relevantes del curso fue la integración de todo el equipo quirúrgico, no solo médicos especialistas.

Se realizó la capacitación de alrededor de 50 personas, distribuidos en dos días.

Miranda López enfatizó que el éxito de la cirugía robótica depende del trabajo coordinado:

“No es solo el cirujano, es todo un equipo que debe capacitarse y certificarse para garantizar seguridad en los pacientes”.

Un proceso a largo plazo

Autoridades reconocieron que la implementación no será inmediata. El proyecto contempla varias etapas.

Capacitación inicial: conocimiento del sistema. Certificación médica: entrenamiento especializado (seis a 12 meses). Integración de equipos: formación de equipos quirúrgicos (progresivo). Implementación clínica: uso en pacientes seleccionados (largo plazo).

La directora señaló que, si bien la tecnología no será aplicable a todos los pacientes, sí representa una opción de alta especialidad que podría elevar la calidad del servicio médico.

Interés creciente

Por su parte, Antonio Lovaco, especialista de producto en robótica médica, destacó que la respuesta de la comunidad médica chiapaneca ha superado expectativas.

“Ha habido muchísimo interés. Hemos tenido jornadas completas con médicos que incluso ya están preguntando cuándo podrán certificarse”, comentó.

Esta tecnología no sustituye al médico, sino que amplía sus capacidades.

“No enseñamos a operar desde cero, sino a integrar esta herramienta en su práctica para mejorar resultados”, subrayó.

Uno de los objetivos centrales del programa es democratizar el acceso a procedimientos avanzados.

Para el IMSS, esta iniciativa también responde a una necesidad estructural: acercar servicios de alta especialidad a regiones donde históricamente han sido limitados.

Un primer paso hacia el futuro

Aunque la implementación total del sistema aún está en fase de planeación, se busca la modernización en servicios de este sector.

De acuerdo con autoridades, este esfuerzo posiciona a Chiapas en la ruta de la innovación médica, con la expectativa de que en los próximos años la cirugía robótica deje de ser una opción lejana y se convierta en una realidad para los pacientes del sureste mexicano.