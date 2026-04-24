Impulsan conservación ambiental en Chiapas

En el ejido La Albarrada, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, encabezó la entrega de apoyos de los programas de subsidio 2026 de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur (DRFSIPS), así como del certificado que reconoce al territorio Boyte’tik como Área Natural Protegida, en la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.

Durante su intervención, el mandatario reconoció al Gobierno de México que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo y el trabajo coordinado para garantizar los pagos por servicios ambientales a quienes realizan una labor comunitaria en favor de la protección y conservación de los recursos naturales.

Lekil Kuxlejal

Ramírez Aguilar destacó que la agenda ambiental es prioritaria en la Nueva ERA y está sustentada en el Lekil Kuxlejal, el buen vivir, una filosofía de prosperidad compartida que promueve la armonía con uno mismo, con la comunidad y con la madre tierra. Señaló que, gracias a la colaboración entre comunidades y autoridades ejidales, en esta administración se han decretado más de cuatro mil hectáreas como nuevas áreas naturales protegidas.

“Hemos trazado una ruta de acciones y estrategias para proteger y restaurar las áreas naturales en las distintas regiones del estado. Hay gobiernos que no invierten en estos temas porque no se ven como una obra carretera, educativa u hospitalaria. Pero somos un gobierno que promueve el buen vivir, por eso priorizamos el cuidado de la madre tierra desde las comunidades”, afirmó.

Biosfera La Encrucijada

Como parte de la jornada, el gobernador Eduardo Ramírez y el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, sostuvieron una reunión en la que se expusieron los avances en la conservación de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. En ese espacio, el mandatario resaltó que, mediante el trabajo coordinado, se impulsan acciones que favorecen la productividad pesquera y el fortalecimiento de los manglares, lo que impacta de manera positiva en el bienestar de las comunidades.

Por su parte, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, destacó la relevancia de Chiapas por su biodiversidad y su aportación en agua y energía, además del compromiso del gobierno estatal con el cuidado ambiental. Indicó que 500 hectáreas representan un avance significativo en la meta global de conservar el 30 por ciento del territorio para 2030.

Asimismo, subrayó la importancia de ampliar los esquemas de conservación más allá de las áreas protegidas tradicionales, mediante corredores biológicos y acuerdos comunitarios. Reconoció la participación de ejidos y comunidades, y enfatizó que el enfoque de conservación con sentido humanista contribuye al bienestar colectivo.

Más de 23 mdp

El director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pavel Palacios Chávez, destacó la colaboración con las comunidades para resguardar el patrimonio natural a través de proyectos productivos sustentables. Informó que este año se destinan más de 23 millones de pesos, se implementan 160 proyectos y se han instalado 14 brigadas de combatientes de incendios.

A su vez, la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, señaló que el cuidado de la naturaleza es una prioridad en el estado, y que la suma de esfuerzos permitió la certificación de 505 hectáreas en la reserva Boyte’tik como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Reconoció a las y los ejidatarios por su compromiso con la biodiversidad y con las futuras generaciones.

La presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, reconoció las políticas públicas con enfoque humanista impulsadas por el gobierno estatal y destacó el papel de la comunidad en la consolidación de esta reserva ecológica, la cual abre paso a la creación de más áreas protegidas en el municipio.

Reserva Boyte’tik

El comisariado ejidal de La Albarrada, El Aguaje y San Nicolás, Manuel Díaz López, expresó su agradecimiento a los gobiernos estatal y federal por la certificación de la reserva Boyte’tik y por los apoyos dirigidos a las comunidades comprometidas con el cuidado de la madre tierra.

La presidenta del Comité de Seguimiento y brigadista del Proyecto Prorest, Gabriela Patricia López Díaz, agradeció el respaldo institucional para impulsar acciones en favor de la conservación. Destacó el trabajo de la brigada en los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, que ha contribuido a prevenir afectaciones y a fortalecer la conciencia ambiental.