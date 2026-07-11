Impulsan conversatorio de autores chiapanecos

Con el propósito de visibilizar el talento musical local y abrir espacios de diálogo entre artistas consolidados y nuevas generaciones, la asociación civil Tuxtla en Movimiento realizará este sábado 11 de julio un conversatorio con cantautores chiapanecos y de otras entidades del país en el Museo del Café de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

El representante de la organización, Roberto Valentín Gordillo Padilla, explicó que el encuentro busca conocer de primera mano las experiencias, motivaciones y desafíos que enfrentan quienes transforman sus historias y emociones en canciones.

Propósito

“Queremos escuchar qué los inspira a escribir poesía hecha música y también entender por qué el talento chiapaneco no ha logrado tener el impacto o desarrollo que merece en la industria musical estatal y nacional”, señaló.

El evento reunirá a artistas de distintas generaciones, desde cantautores con más de cinco décadas de trayectoria, hasta jóvenes exponentes de géneros como música urbana, rock y pop, con la intención de generar intercambio de experiencias y fortalecer la comunidad artística local.

Destacó que Chiapas cuenta con una importante tradición musical y autores cuyas composiciones han trascendido en el tiempo; sin embargo, consideró que en los últimos años ha faltado impulso institucional para posicionar a nuevos talentos fuera de la entidad.

Falta promoción

Entre las principales necesidades detectadas entre jóvenes artistas, se encuentran la falta de espacios de difusión, apoyos y mecanismos de comercialización que les permitan vivir de su trabajo creativo.

Señaló que, aunque existen programas y actividades culturales, estos frecuentemente no se traducen en oportunidades reales para colocar obras, generar ingresos o acceder a mercados más amplios.

“Muchos artistas tienen talento y producen constantemente, pero si no existe alguien que los ayude a comercializar o difundir su obra, difícilmente podrán dedicarse de tiempo completo a ello”, afirmó.

Actualmente, explicó, las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de promoción y venta para muchos creadores independientes.

Agenda cultural permanente

El conversatorio forma parte del tercer evento cultural impulsado por la asociación civil, luego de la realización de una exposición pictórica en el Congreso del Estado y una carrera deportiva denominada Circuito Tuxtla.

La organización busca construir una agenda permanente enfocada en arte y cultura, así como impulsar propuestas de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo profesional de artistas y creadores en Tuxtla Gutiérrez y Chiapas.

Asimismo, subrayó que uno de los objetivos es fomentar la colaboración entre artistas y reducir las barreras de competencia o desconfianza que suelen existir dentro del gremio creativo.

Invitan a participar

El conversatorio se llevará a cabo este sábado 11 de julio a las 12:00 horas en el Museo del Café de Chiapas, ubicado sobre la Segunda Oriente, entre Avenida Central y Primera Norte, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.