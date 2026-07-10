Impulsan nueva etapa para consolidar la paz

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la instalación del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, acto que marcó el inicio de la segunda etapa de la estrategia de seguridad, mediante el fortalecimiento de 58 programas enfocados en la prevención del delito. En esta iniciativa, participan autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad y procuración de justicia, así como instituciones públicas, sectores productivos y organismos de la sociedad civil.

Llamado

En este contexto, el mandatario hizo un llamado a cerrar filas entre sociedad y gobierno para atender las causas de la violencia y combatir de manera firme los delitos que más afectan a las familias chiapanecas, sobre todo aquellos relacionados con la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y las y los adolescentes. Asimismo, destacó que las acciones se concentrarán en los municipios con mayor incidencia delictiva.

“No habrá impunidad; seguiremos siendo implacables contra quienes cometan delitos. En esta segunda etapa de la estrategia de seguridad iremos a atender las causas, por lo que pedimos el apoyo de todas y todos. Tengan presente que cada acción que realizamos tiene como propósito que el pueblo viva mejor. Nuestro objetivo es mantener la paz, porque esa es la base para que Chiapas transite hacia la prosperidad”, expresó al destacar que, gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones, Chiapas se ha consolidado como una de las entidades más seguras del país.

Respaldo

Por su parte, el secretario técnico del Comité y fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refrendó su compromiso de contribuir al esfuerzo colectivo impulsado por el gobernador, al considerar que se trata del proyecto preventivo más importante de las últimas décadas y de la mayor cruzada para construir bienestar.

“Tenemos claro que la paz comienza mucho antes de una denuncia y que prevenir significa educar, escuchar, acompañar, fortalecer a la familia, abrir oportunidades y construir comunidad. ¡Prevenir es sembrar hoy el Chiapas que nuestras hijas e hijos merecen mañana!”, puntualizó.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por el trabajo realizado para fortalecer la paz, la tranquilidad y la seguridad en Chiapas, así como por la disminución en la percepción de inseguridad en la capital del estado. Además, destacó la importancia de la participación ciudadana y de los municipios en la construcción de una sociedad más segura y sostenible, al tiempo que reconoció la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para reforzar las acciones preventivas.

A su vez, la presidenta de la Asociación Civil Tierra de Mujeres, Roxana Yanet Ruiz López, celebró la instalación del Comité Técnico Estatal al considerar que permitirá fortalecer la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para prevenir la violencia. Asimismo, sostuvo que el respaldo a las mujeres rurales contribuye al fortalecimiento de las familias y las comunidades, y reiteró la disposición de la organización para sumarse a la construcción de la paz en Chiapas.

Protesta

Durante la ceremonia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Carlos Moreno Guillén, tomó protesta a las y los integrantes del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, a quienes exhortó a desempeñar sus responsabilidades con compromiso y a velar por la seguridad de las y los habitantes de Chiapas.

Asistieron a este evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el coordinador interino de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el vicealmirante Miguel Ángel Núñez de la Huerta, representante de la 22 Zona Naval, Puerto Chiapas; el jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez Velasco; la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Flor de María Guirao Aguilar; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; así como integrantes de la Mesa de Paz en Chiapas y del Gabinete Legal y Ampliado, entre otras personas invitadas.