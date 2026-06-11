Impulsan obras y rescate de espacios públicos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsó acciones en materia de infraestructura vial y recreativa en Tuxtla Gutiérrez, donde subrayó que uno de los propósitos del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer el bienestar de la población, así como contribuir a la prosperidad compartida y a la transformación de la capital chiapaneca.

En el ejido El Jobo, acompañado de autoridades, habitantes y artistas locales, el mandatario inauguró la pavimentación de la calle Primavera, en el tramo comprendido entre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Portillo Zaragoza y la avenida San Judas Tadeo, una obra que representó una inversión superior a los 21 millones de pesos y beneficiará a más de 500 familias.

Más proyectos

En ese marco, señaló que su administración continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales para concretar programas y acciones prioritarias que fortalezcan la conectividad, impulsen la reactivación económica y turística, y contribuyan a preservar y enaltecer la identidad de la cultura zoque.

Más tarde, el gobernador dio el banderazo de inicio a la construcción del Parque Recreativo Bonampak, un proyecto inclusivo inspirado en el legado de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de la cultura maya, el cual favorecerá la integración social al ofrecer espacios modernos, seguros y accesibles para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas.

Ramírez Aguilar destacó que, luego de muchos años de abandono, el rescate de este espacio público hoy comienza a convertirse en una realidad para las y los tuxtlecos. Aseguró que la obra cumplirá con altos estándares de calidad.

Darán continuidad

“Durante muchos años se planteó aprovechar este espacio. Vienen más proyectos importantes para Tuxtla Gutiérrez. Vamos a darle continuidad a estas acciones para fortalecer el tejido social, brindar bienestar a las familias y contar con espacios de recreación en paz y armonía con el medio ambiente”, expresó.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que en la colonia El Jobo se pavimentaron 1.8 kilómetros. Detalló que la obra contempló alumbrado público, dren pluvial, un vado tipo puente y la construcción de bocacalles para mejorar los accesos a las rancherías.

En cuanto al parque Bonampak, explicó que la obra permitirá recuperar un espacio que permaneció en abandono durante varios años. Precisó que el proyecto incluye la reconstrucción de la cancha de usos múltiples, un edificio central, andadores, trotapista, áreas de juegos infantiles y para mascotas, así como módulos de veterinaria, vigilancia y administración. Además, se instalarán lonarias, mallas sombra, un área de comedores, un teatro al aire libre y un sistema de iluminación.

Dignificar la imagen urbana

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el compromiso del gobierno de la Nueva ERA para impulsar obras que dignifican la imagen urbana de la capital, mediante la pavimentación de calles y la creación de espacios recreativos y de convivencia social. Añadió que el parque Bonampak no será “un parque más”, sino el eje articulador del sistema de parques de la ciudad, junto al Bicentenario, el parque del Issste y Caña Hueca.

Por su parte, el presidente de la colonia San José de El Jobo, José Jorge Morales, manifestó su respaldo y agradecimiento al gobierno estatal por atender las necesidades de la población e impulsar obras con sentido de justicia social, como la pavimentación de esta vialidad, una demanda añeja que beneficiará a más de 500 familias. Destacó que ahora las y los habitantes podrán trasladarse de manera digna y segura, ya que anteriormente era una zona complicada para transitar.

Estuvieron presentes la diputada local por el Distrito XIII, Getsemaní Moreno Martínez; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, así como familias beneficiadas con estas obras.