Impulsan pacto de paz en ejido Cuxtitali

Durante una reunión de trabajo autoridades estatales, locales y habitantes del ejido Cuxtitali de San Cristóbal de Las Casas, acordaron “caminar nuevamente en unidad, paz y armonía, destacando que hoy prevalece el diálogo y hoy gana la paz”.

De esta manera las autoridades encabezaron una mesa institucional de atención y concertación con representantes comunitarios y órganos de representación ejidal.

En un comunicado la autoridad local informó que la reunión fue coordinada por la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en conjunto con el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas y la Fiscalía General del Estado.

Además de la participación de corporaciones de seguridad y autoridades comunitarias, con el objetivo de construir acuerdos para restablecer la estabilidad y la paz social en la zona.

En la reunión representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado reiteraron el compromiso del Gobierno del Estado para fortalecer la pacificación de las comunidades y privilegiar el diálogo como principal mecanismo para la solución de controversias.

Acuerdos

Asimismo, destacaron que uno de los principales acuerdos fue la construcción de un Pacto de Civilidad y Paz Social.

Las autoridades acordaron fortalecer la presencia institucional y las medidas de seguridad en el ejido Cuxtitali, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de las familias.