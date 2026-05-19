Impulsan pavimentación en colonia Insurgentes

Una calle intransitable, en pésimas condiciones y con constantes riesgos para las familias, pronto se convertirá en una vialidad digna, segura y de calidad en la colonia Insurgentes, luego de que el presidente Ángel Torres, acompañado de vecinas y vecinos, puso en marcha los trabajos de pavimentación integral de la calle Laurel.

La obra contempla más de 240 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, además de servicios básicos como red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas, jardineras, señalética, alumbrado público y pintura en fachadas de viviendas, como parte del programa Calles Felices.

Fortalecen conectividad

Con estas acciones se fortalece la conectividad, la movilidad urbana y la calidad de vida de cientos de familias de la Insurgentes y colonias vecinas, contribuyendo al desarrollo y al bienestar de la capital. De esta manera, el gobierno del presidente Ángel Torres refrenda el compromiso de seguir transformando la capital chiapaneca con obras que generan justicia social.