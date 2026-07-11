Impulsar coordinación por la conservación

La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es clave para construir soluciones ambientales de largo plazo. Bajo esta visión, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), a través de su titular, Malena Torres Abarca, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra.

En el encuentro se abordaron temas prioritarios para Chiapas, como las acciones que se impulsan en materia de microcuencas, los pagos por servicios ambientales y las acciones que fortalecen el trabajo de las comunidades en la conservación del agua, el suelo, los bosques y los recursos naturales.

Chiapas es un territorio clave para la vida natural de México. Cuidar sus recursos naturales también significa respaldar a las comunidades que, con su labor diaria, mantienen vivos los ecosistemas que sostienen el bienestar de miles de familias.