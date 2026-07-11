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ChiapasTuxtla

Impulsar coordinación por la conservación

Julio 11 del 2026
Torres Abarca, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra. CP
Torres Abarca, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra. CP

La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es clave para construir soluciones ambientales de largo plazo. Bajo esta visión, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), a través de su titular, Malena Torres Abarca, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra.

En el encuentro se abordaron temas prioritarios para Chiapas, como las acciones que se impulsan en materia de microcuencas, los pagos por servicios ambientales y las acciones que fortalecen el trabajo de las comunidades en la conservación del agua, el suelo, los bosques y los recursos naturales.

Chiapas es un territorio clave para la vida natural de México. Cuidar sus recursos naturales también significa respaldar a las comunidades que, con su labor diaria, mantienen vivos los ecosistemas que sostienen el bienestar de miles de familias.

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