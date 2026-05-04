Inaugura Ángel Torres obra con pavimentación

Gracias a la unidad y al trabajo en equipo del Gobierno Municipal y de las y los vecinos, el presidente Ángel Torres, acompañado de su esposa, Mercedes Ortiz, inauguró más de 530 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos, señaléticas, banquetas, alcantarillas, alumbrado público, entre otras acciones, como parte del programa Calles Felices.

Luego de cortar el listón inaugural, el presidente Ángel Torres explicó que con esta obra se beneficia de manera a niñas, niños, personas adultas mayores, estudiantes de planteles educativos, centros de congregación, rutas de colectivos, así como cientos de familias de la zona. Además, dijo, se mejora la imagen, conectividad y movilidad urbana, a través de una calle digna, segura y de calidad.

Acompañado de habitantes, de la síndica municipal Emma Orantes, así como de la regidora Fredegunda Alegría y servidores públicos municipales, el presidente Angel Torres explicó que hoy Tuxtla se está transformando con Calles Felices, sinónimo de justicia social en beneficio de colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, que por muchos años estuvieron en el abandono.