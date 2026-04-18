Inaugura OIM oficinas en Tapachula

A pesar de los recortes presupuestales, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) inauguró sus nuevas oficinas en Tapachula, en donde brindará atención a las personas migrantes en la región sur de México.

La jefa de la Misión de OIM en México, Dana Graber Ladek, estableció que durante dos décadas consecutivas ha tenido presencia en la zona, en la que trabaja en forma coordinada con otros organismos internacionales, gubernamentales y de la sociedad civil.

“Con esta acción y con nuestra presencia reafirmamos nuestro compromiso con una migración segura, ordenada y regular en una de las regiones más dinámicas y desafiantes del país en materia de movilidad humana”, precisó.

Frontera sur

Acompañada de la coordinadora residente de la ONU México, Allegra Baiocchi; el representante de OPS/OMS, José Moya, y Chiara Cardoletti, representante designada de Acnur México, sostuvo una serie de reuniones en la región de la frontera sur, en donde dejaron establecida la importancia del trabajo coordinado para responder a las necesidades de las personas migrantes.

A su vez, el subsecretario de Movilidad Humana del gobierno estatal, Eduardo Antonio Castillejos, refrendó el compromiso de coordinación interinstitucional para atender el fenómeno de la movilidad humana en forma digna.