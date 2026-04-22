Inaugura Voluntariado 2.ª Feria del Libro

En el marco del Día Internacional del Libro, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en coordinación con el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, realizaron la inauguración de la 2.ª Feria del Libro “La Justicia es la Paz”, un espacio que, del 21 al 23 de abril, promueve la lectura y el acceso a la cultura entre la población de esta ciudad capital.

La presidenta del Voluntariado del Poder Judicial del Estado, Dalal Rabban Castell, encabezó el acto inaugural con el corte de listón y el recorrido por los stands de libros, así como por la muestra artesanal y gastronómica, en un ambiente amenizado por la Banda de Música de Gobierno del Estado, que reunió a las y los servidores judiciales, invitados especiales y público en general.

Importancia de la lectura

Durante su mensaje, Rabban Castell destacó la importancia de este espacio como punto de reunión para fortalecer los valores y recordar que la justicia también se construye desde la cultura.

“Los libros tienen la capacidad de tocar el alma, abrir la mente y sembrar semillas de empatía, respeto y conciencia, porque cuando leemos, entendemos y cuando entendemos, construimos justicia y donde hay justicia, siempre hay paz”, señaló.

Con estas actividades, el Voluntariado del Poder Judicial, en conjunto con el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, reafirma su compromiso de fortalecer la cultura jurídica y social, invitando a niñas, niños, adolescentes y personas adultas a sumergirse en el mundo de las letras y a impulsar la economía local, por lo que se invita a la ciudadanía a consultar la cartelera y ser parte de las actividades programadas durante esta feria.

Estuvieron presentes en este evento la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla; los consejeros de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa y Hermann Hoppenstedt Pariente; la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Edna Maritza Morales Bautista; el secretario de la Canaco Tuxtla, Octavio Cortazar Ramos, e integrantes de la familia judicial y de la Canaco Tuxtla.